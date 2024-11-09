Москва, 9 ноября, 2024, 09:30 — ИА Регнум. Российские и зарубежные банки всё чаще отказываются принимать старые долларовые купюры из-за санкций. Об этом 9 ноября в беседе с агентством «Прайм» заявил финансист Лазарь Бадалов.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Он пояснил, что из-за рестрикций российские банки не могут напрямую пересылать наличную иностранную валюту в Европу и США, а также не могут получать обратно новые купюры. Если попадаются ветхие и испорченные банкноты, в дальнейшем у российского банка возникнут с ними трудности.

Менять за границей ветхие и старые деньги сложно, дорого и долго, поэтому кредитные организации решают перестраховаться.

«Банкнотная сделка совершается на миллионы, десятки миллионов в валюте. А одну ветхую банкноту никто не будет везти за рубеж», — указал финансист.

При этом эксперт отметил, что официально никаких ограничений на такие купюры США не вводили.

Как передавало ИА Регнум, Ассоциация туроператоров России (АТОР) 22 октября сообщила, что россияне массово столкнулись с отказами в приёме наличных долларов в заграничных банках и пунктах обмена валют. Уточнялось, что американскую валюту нового образца — «синие» доллары — требуют в Турции, ОАЭ, Таиланде, Египте, Армении и других популярных у россиян направлениях для отдыха и деловых поездок. Кроме того, валюта должна быть в идеальном состоянии — без пятен, посторонних надписей и потёртостей.

До этого американские и швейцарские банки ограничили приём старых банкнот. Как заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев, на такой же шаг могут пойти и европейские организации.

Экономист Михаил Беляев рассказал, что доллары старого образца можно попытаться обменять в других странах, однако предупредил, что россияне со старыми долларами на руках могут столкнуться с проблемами в зарубежных банках из-за своего гражданства, а также потерять на больших затратах на саму поездку.

Беляев вместе с этим предложил по возможности поменять доллары на евро или другую распространённую валюту. При этом он считает, что лучший вариант для россиян — хранить сбережения в рублях.