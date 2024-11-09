Вашингтон, 9 ноября, 2024, 08:32 — ИА Регнум. Одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп, не дожидаясь инаугурации, уже начал менять курс по Украине и Израилю. Об этом 9 ноября со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

Evan Vucci/AP/TASS Дональд Трамп

По данным издания, Трамп уже формирует политику по ключевым для страны направлениям, несмотря на то, что до вступления его в должность остаётся более двух месяцев.

Собеседники агентства отметили, что наиболее остро изменение политики США будет ощущаться на Украине, власти этой страны начинают осознавать неизбежность мирных переговоров с Россией.

В отличие от Украины, Израиль выиграет от президентства Трампа, поскольку в отличие от действующего главы Белого дома Джо Байдена он давний союзник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Трамп уже намекал, что предоставит Израилю «больше свободы действий» по подготовке возможных ударов по Ирану.

«Противники США могут заранее изменить своё поведение — некоторые из них будут сдержаннее из-за потенциальной угрозы возмездия со стороны Вашингтона, другие же попытаются использовать оставшиеся рычаги влияния», — подчеркнул бывший чиновник администрации Трампа.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября после победы на выборах президента США Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Также он неоднократно утверждал, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 6 ноября провёл телефонный разговор с Трампом. Он добавил, что якобы договорился с избранным президентом США «поддерживать тесные связи и усиливать сотрудничество». Зеленский также выразил надежду, что Белый дом продолжит оказывать поддержку Киеву.

Портал Axios утверждает, что в этом телефонном разговоре также принял участие американский бизнесмен Илон Маск. В публикации говорится, что звонок подчёркивает влиятельность бизнесмена в новой администрации Трампа. Кроме этого, данный звонок говорит о неопределённости по поводу подхода Трампа к украинскому кризису.

Позже Маск заявил, что план Трампа позволит остановить кровопролитие на Украине в скором времени. При этом какие-либо подробности о том, как именно план избранного президента США поможет урегулировать конфликт, предприниматель не привёл.

В своей публикации 8 ноября обозреватели журнала The Economist отметили, что руководители киевского режима работают с двумя «публичными формулировками» о завершении военного конфликта. Одна из них предполагает заморозку боевых действий и нейтралитет Украины, а другая — наращивание поддержки Киева со стороны Запада и перспективу вступления в НАТО.

Депутат Верховной рады Анна Скороход 9 ноября заявила, что Украина не может вернуться к границам 1991 года, в этом вопросе уже пройдена точка невозврата.