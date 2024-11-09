Кветта, Пакистан, 9 ноября, 2024, 08:08 — ИА Регнум. В пакистанском городе Кветта рядом с железнодорожным вокзалом прогремел взрыв. Погибли как минимум четыре человека, сообщил 9 ноября местный телеканал Geo News.

(сс) thomasstaub Взрыв

Предварительно, взрыв произошёл в кассе вокзала в провинции Белуджистан непосредственно перед прибытием поезда на платформу.

На месте погибли четыре человека, ещё 20 получили ранения. Несколько пострадавших находятся в критическом состоянии. Городские власти объявили чрезвычайное положение.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 6 октября два человека погибли, ещё восемь получили ранения в результате взрыва рядом с крупнейшим в Пакистане международным аэропортом имени Джинны в городе Карачи. Взрыв прогремел на автодороге возле одного из светофоров. Несколько повреждённых автомобилей загорелись. По данным полиции и правительства провинции Синд, около аэропорта взорвалась цистерна. Глава МВД провинции Зия Уль Хассан уточнил, что это было покушение на иностранных граждан.