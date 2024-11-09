Лос-Анджелес, США, 9 ноября, 2024, 07:18 — ИА Регнум. В Лос-Анджелесе на 70-м году жизни скончался актёр Тони Тодд, получивший известность за свою роль Кэндимэна в одноимённом фильме ужасов. Об этом сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на жену Фатиму.

Dave Starbuck/Global Look Press Тони Тодд

Отмечается, что актёр умер в среду, 6 ноября, у себя дома в Марина-дель-Рей после продолжительной болезни.

Тони Тодд родился 4 декабря 1954 года. Популярность актёр приобрёл благодаря роли в фильме ужасов «Кэндимэн», снятом в 1992 году. В 2000-е Тодд получил известность благодаря другой роли — загадочного патологоанатома Уильяма Бладворта во франшизе «Пункт назначения».

Помимо этого, Тодд сыграл роли второго плана в десятках кинокартин.

У актёра остались трое детей.