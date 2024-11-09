Киев, 9 ноября, 2024, 06:01 — ИА Регнум. Украинские власти одобрили применение гражданами страны найденного оружия. Об этом 8 ноября сообщило агентство УНИАН со ссылкой на представителя правительства страны в Верховной раде Тараса Мельничука.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие

«Кабинет министров Украины разрешил гражданским лицам применять огнестрельное оружие для сдерживания вооружённой агрессии в период военного положения», — уточнили в Telegram-канале агентства.

Использование оружия гражданскими разрешается при условии, если его задекларировали.

Как сообщало ИА Регнум, с 2025 года украинских студентов обяжут пройти начальную военную подготовку. Это коснётся учащихся старших курсов вузов, заявил 4 ноября замминистра образования Украины Михаил Винницкий. Речь идёт о третьекурсниках. Студентов научат обращаться с оружием, защищаться и оказывать медицинскую помощь. Кроме того, им не будет угрожать мобилизация.