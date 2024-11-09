США потребовали от Катара выдворения из страны лидеров ХАМАС
FT: Катар после давлением США призвал лидеров ХАМАС покинуть страну
Лондон, 9 ноября, 2024, 05:06 — ИА Регнум. Катар под давлением США призвал лидеров радикального палестинского движения ХАМАС покинуть страну после неоднократного отказа от сделки по освобождению заложников. Об этом 8 ноября сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
«Мы ясно дали понять это Катару после того, как несколько недель назад ХАМАС отвергло очередное предложение об освобождении заложников», — приводит издание слова неназванного высокопоставленного американского чиновника.
Политический офис ХАМАС размещался в Дохе с 2012 года. Сюда лидеры движения перебрались из Дамаска по причине войны в Сирии. США, по данным журналистов, в то время попросили Катар открыть канал коммуникации с ХАМАС, теперь позиция Вашингтона изменилась. Предположительно, офис палестинского движения переедет в Турцию.
Как сообщало ИА Регнум, в конце октября директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс в Дохе на встрече с израильской стороной и представителями Катара, играющего посредническую роль в урегулировании на Ближнем Востоке, предложил новый формат перемирия в секторе Газа. Предложение включало 28-дневный режим прекращения огня, освобождение палестинским движением ХАМАС около восьми заложников, а Израилем — нескольких десятков палестинских заключённых.
15 октября премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани утверждал, что израильская сторона препятствует заключению соглашения с палестинским движением ХАМАС. По его словам, Катар вместе с другими посредниками в лице Египта и США продолжит настаивать на прекращении огня.