Лондон, 9 ноября, 2024, 05:06 — ИА Регнум. Катар под давлением США призвал лидеров радикального палестинского движения ХАМАС покинуть страну после неоднократного отказа от сделки по освобождению заложников. Об этом 8 ноября сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум Хамас

«Мы ясно дали понять это Катару после того, как несколько недель назад ХАМАС отвергло очередное предложение об освобождении заложников», — приводит издание слова неназванного высокопоставленного американского чиновника.

Политический офис ХАМАС размещался в Дохе с 2012 года. Сюда лидеры движения перебрались из Дамаска по причине войны в Сирии. США, по данным журналистов, в то время попросили Катар открыть канал коммуникации с ХАМАС, теперь позиция Вашингтона изменилась. Предположительно, офис палестинского движения переедет в Турцию.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс в Дохе на встрече с израильской стороной и представителями Катара, играющего посредническую роль в урегулировании на Ближнем Востоке, предложил новый формат перемирия в секторе Газа. Предложение включало 28-дневный режим прекращения огня, освобождение палестинским движением ХАМАС около восьми заложников, а Израилем — нескольких десятков палестинских заключённых.

15 октября премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани утверждал, что израильская сторона препятствует заключению соглашения с палестинским движением ХАМАС. По его словам, Катар вместе с другими посредниками в лице Египта и США продолжит настаивать на прекращении огня.