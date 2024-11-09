Лондон, 9 ноября, 2024, 04:59 — ИА Регнум. Используемая в боевых действиях на Украине военная техника проходит двухмесячный жизненный цикл. Такую информацию привёл глава минобороны Великобритании Джон Хили.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

«Жизненный цикл на переднем крае составляет сейчас около двух месяцев. В течение двух месяцев с того момента, как украинцы наладят производство и поставят новые беспилотники своим передовым войскам, россияне найдут способ бороться с ними», — сказал министр в беседе с газетой The Daily Telegraph.

Вместе с этим Хили подчеркнул важность инноваций и готовность общества поддерживать оборонное производство.

Помимо этого, Хили затронул тему президентских выборов в США. Так, по его мнению, победа на них Дональда Трампа не скажется на оборонной сфере Великобритании.

Как передавало ИА Регнум, множество уничтоженной техники стран НАТО, переданной военным Вооружённых сил Украины (ВСУ), попало на видео. На кадрах можно видеть уничтоженный бронетранспортер Maxx Pro с оторванным колесом и побитыми стеклами. Вместе с этим на видео попала уничтоженная бронемашина МRAP американского производства для транспортировки живой силы.

5 ноября Минобороны докладывало, что Вооружённые силы России поразили цеха производства ракетного вооружения и объекты энергетики, используемые для обеспечения ВСУ.

Президент России Владимир Путин отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что поставки оружия киевскому режиму только истощают ресурсы стран, принимающих участие в поддержке Украины.