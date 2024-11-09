Киев, 9 ноября, 2024, 03:52 — ИА Регнум. Худшим сценарием для Украины станет дальнейшее правление главы киевского режима Владимира Зеленского. С таким мнением выступил народный депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Что касается худшего сценария — это <…> продолжение правления Зеленского до критического момента», — сказал нардеп в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, после прихода избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом в 2025 году может настать момент, когда у Киева «не будет выбора, а потерь будет больше».

Вместе с этим Дмитрук указал на необходимость проведения выборов. В промежутке между уходом Зеленского и выборами функции исполнительной власти будут исполнять согласованное США и Россией временное правительство, отметил парламентарий.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Зеленский знает, что после окончания конфликта с ним будет покончено.

Основатель файлообменной сети Megaupload Ким Дотком выразил мнение, что Зеленский в скором времени сбежит с Украины.

Арестованный по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что страны Запада предложат Зеленскому баллотироваться на выборах, которые он, так или иначе, проиграет из-за потери поддержки США. По его мнению, европейские и американские СМИ «утопят» неугодных Вашингтону политиков по указке из Белого дома, а если выборы так и не будут организованы, на Украине произойдёт государственный переворот.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Зеленский с юридической точки зрения не является легитимным и законным представителем власти, так как срок его полномочий истёк 20 мая. Однако выборы так и не были назначены под предлогом военного положения на территории страны.