Москва, 9 ноября, 2024, 03:39 — ИА Регнум. На заявление бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, рассказавшего об информированности США по поводу поражения его страны ещё до начала российской спецоперации 8 ноября иронично ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Драй ИА REGNUM Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова

«И только тогда украинская делегация поняла, почему у них такой странный гимн?» — прокомментировала Захарова в Telegram-канале.

Дипломат напомнила, как Кулеба заявил, что якобы ещё за два дня до начала спецоперации американская разведка доложила главе Белого дома Джо Байдену о поражении Украины. Такого же мнения придерживались аналитики, ЦРУ и военные.

Как сообщало ИА Регнум, план Запада ослабить Россию с помощью конфликта на Украине провалился, отметил аналитик в области геополитики из США Марк Следоба. Он признал, что поставки вооружения и обучение бойцов украинской армии странами — участницами НАТО фактически оказались бесполезными для Киева. При этом российские системы вооружений постоянно развиваются с огромной скоростью, а сама Россия огромными темпами прогрессирует и в сфере вооружений, в сфере тактики ведения военных действий.

1 ноября Кулеба рассказал, что западные союзники Киева, в том числе Вашингтон, перед началом СВО предлагали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому составить видеозавещание и готовиться к созданию правительства в изгнании.