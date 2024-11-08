Москва, 9 ноября, 2024, 02:43 — ИА Регнум. В России упразднили организационный комитет по подготовке спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Aftenposten.no Олимпийские игры

«Упразднить организационный комитет по подготовке российских спортсменов к Олимпийским играм и Паралимпийским играм», — говорится в опубликованном на сайте правовой информации распоряжении.

Комитет был создан в ноябре 2014 года для координации органов госвласти по вопросам подготовки российских спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года Международной Олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления. Поводом стало включение в состав ОКР олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Президент России Владимир Путин отмечал, что подходы МОК по допуску атлетов на Олимпиаду противоречат самой природе спорта. Чиновники присвоили себе право решать, на кого распространяется Олимпийская хартия, а на кого нет, сказал Путин. Он назвал этнической дискриминацией отношение МОК к спортсменам из России.

Также глава российского государства заявлял, что чиновники МОК извратили идеи, заложенные в олимпийское движение, созданное для объединения людей. Он отмечал, что организаторы ОИ увлеклись бизнес-стороной и попали в зависимость от спонсоров. Такой подход может погубить олимпийское движение, предупредил Путин. Также он отмечал, что в сложившихся условиях создание параллельных спортивных структур неизбежно.