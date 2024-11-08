Киев, 9 ноября, 2024, 02:11 — ИА Регнум. Перед началом специальной военной операции на столе у президента США Джо Байдена лежала папка, в которой говорилось о поражении Украины. С таким утверждением выступил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Министерство иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

«У него на столе лежит какая-то папка, в которой чётко написано, что Украина погибнет. То есть разведка, военные, политические аналитики, ЦРУ — все были единодушны: Украина погибнет», — заявил бывший министр в интервью «24 Каналу».

По его утверждению, данную папку он увидел за два дня до начала спецоперации.

Слова Кулебы прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«И только тогда украинская делегация поняла, почему у них такой странный гимн?», — написала дипломат в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 1 ноября экс-глава МИД Украины рассказал, что западные союзники Киева, в том числе Вашингтон, перед началом СВО предлагали главе киевского режима Владимиру Зеленскому составить видеозавещание и готовиться к созданию правительства в изгнании.

По его словам, США предполагали, что киевскому режиму удастся продержаться максимум семь дней, а на Западе тогда были убеждены, что киевский режим утратит контроль над большей частью территории Украины.

Ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко (вместе с сыном Алексеем признан Росфинмониторингом членом террористического и экстремистского объединения) рассказал, что руководство страны в первые часы после начала специальной военной операции сбежало из Киева.

По словам бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Зеленский в первые дни после начала СВО прятался в бункере, в связи с чем с ним невозможно было связаться.