Москва, 9 ноября, 2024, 02:04 — ИА Регнум. Служащих в Росгвардии женщин обязали сменить пилотки на шляпы. Соответствующее постановление о переходе на новую форму одежды сотрудников федерального ведомства подписал 8 ноября председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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«В описании форменной одежды… абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции: шляпа шерстяная синего цвета с кантами крапового цвета и кокардой. Для лиц высшего начальствующего состава — красного цвета», — уточнили в документе.

Согласно постановлению, мужчины и женщины в Росгвардии будут носить повседневные костюмы синего цвета с погонами на куртке, на костюмы лиц высшего начальствующего состава добавят канты и лампасы.

Расходы на обновление формы росгвардейцев покроют из федерального бюджета.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны России предложило внести изменения в военную форму офицеров Военно-морского флота. В частности, предлагается вернуть выдачу пилоток чёрного цвета с кантами белого цвета для офицеров, мичманов и прапорщиков, которая была прекращена в 2022 году. У высших офицеров должны появиться парадно-выходные тужурки чёрного цвета с пятипроцентным золочением на воротнике.