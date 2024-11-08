Москва, 9 ноября, 2024, 01:41 — ИА Регнум. "Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки извержения вулкана Шивелуч, полученные с находящегося на орбите Земли российского спутника "Арктика-М".

Telegram-канал «Роскосмоса»

"Сильное взрывное извержение началось 7 ноября. По данным специалистов вулкан выбросил столбы пепла на высоту от 10 до 11 км над уровнем моря, облако пепла относит к северо-востоку", - говорится в Telegram-канале госкорпорации.

В "Роскосмосе" отметили, что кадры были получены с помощью спутника "Арктика-М", который следит за активностью вулкана.

Из-за извержения вулкана были отменены занятия в детских садах и школах Усть-Камчатского района Камчатки.

Вулкан Шивелуч является самым северным действующим вулканом на Камчатке. Начиная с небольшого затишья в 2005 году вулкан извергается с непродолжительными периодами.

Как передавало ИА Регнум, 3 сентября на вулкане Эбеко высотой 1156 метров, расположенном на острове Парамушир в шести километрах от Северо-Курильска, произошёл выброс пепла на высоту 2,5 километра. О нарушениях жизнедеятельности населения не сообщалось.

18 августа в посёлках Усть-Камчатск и Крутоберегово в Камчатском крае зафиксировали выпадение незначительного количества вулканического пепла от извергающегося вулкана Шивелуч, которому присвоили «оранжевый» код авиационной опасности.

В сентябре 2023 года при извержении вулкана Шивелуч пепел распространился на 110 километров. Жителей просили использовать индивидуальные средства защиты.