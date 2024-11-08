«Роскосмос» показал снятые с орбиты Земли кадры извержения вулкана Шивелуч
Москва, 9 ноября, 2024, 01:41 — ИА Регнум. "Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки извержения вулкана Шивелуч, полученные с находящегося на орбите Земли российского спутника "Арктика-М".
"Сильное взрывное извержение началось 7 ноября. По данным специалистов вулкан выбросил столбы пепла на высоту от 10 до 11 км над уровнем моря, облако пепла относит к северо-востоку", - говорится в Telegram-канале госкорпорации.
В "Роскосмосе" отметили, что кадры были получены с помощью спутника "Арктика-М", который следит за активностью вулкана.
Из-за извержения вулкана были отменены занятия в детских садах и школах Усть-Камчатского района Камчатки.
Вулкан Шивелуч является самым северным действующим вулканом на Камчатке. Начиная с небольшого затишья в 2005 году вулкан извергается с непродолжительными периодами.
Как передавало ИА Регнум, 3 сентября на вулкане Эбеко высотой 1156 метров, расположенном на острове Парамушир в шести километрах от Северо-Курильска, произошёл выброс пепла на высоту 2,5 километра. О нарушениях жизнедеятельности населения не сообщалось.
18 августа в посёлках Усть-Камчатск и Крутоберегово в Камчатском крае зафиксировали выпадение незначительного количества вулканического пепла от извергающегося вулкана Шивелуч, которому присвоили «оранжевый» код авиационной опасности.
В сентябре 2023 года при извержении вулкана Шивелуч пепел распространился на 110 километров. Жителей просили использовать индивидуальные средства защиты.