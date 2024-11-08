Киев, 9 ноября, 2024, 00:51 — ИА Регнум. Перед выходом на домашний матч украинскую футбольную команду «Полтава» в полном составе отправили в территориальный центр комплектования (ТЦК — аналог военкомата). Об этом 8 ноября сообщил украинский спортивный журналист Игорь Бурбас.

Сергей Корсун ИА Регнум Сразу в плен. ВСУ. Мобилизация. Украина

На своём YouTube-канале репортёр рассказал, как несколько дней назад футбольная команда ехала на домашний матч чемпионата. Военные остановили автобус с игроками, а затем всех доставили в ТЦК. Каждому футболисту выписывали повестки. После этого команда проиграла матч. Тренер «Полтавы» Руслан Власенко отметил, что у игроков не было настроения.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября украинское издание «ТСН» информировало, что в Харькове во время облавы ТЦК повестки вручили членам сразу трёх музыкальных коллективов. Одного из членов команды отправили на обучение. Выступления групп на благотворительном фестивале в Киеве отменили.

По указу главы киевского режима Владимира Зеленского на Украине 9 октября приостановили бронь от мобилизации. Перед этим Зеленский выразил недовольство тем, что от мобилизации оказались «забронированы» 1,5 млн украинцев.

Проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, отмечал российский президент Владимир Путин. По его словам, на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог немецкого гитлерюгенда. Именно для этого в Киеве заговорили о новом снижении призывного возраста, добавил Путин.