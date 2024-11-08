Гаага, Нидерланды, 9 ноября, 2024, 00:38 — ИА Регнум. Международный уголовный суд (МУС) инициирует расследование в отношении своего же прокурора Карима Ахмада Хана по подозрению в сексуальных домогательствах. Об этом пишет агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Карим Хан

«Руководящий орган Международного уголовного суда начнет внешнее расследование в отношении своего главного прокурора Карима Хана по факту предполагаемых сексуальных домогательств», — пишет агентство со ссылкой на источник.

Отмечается, что МУС распространил среди государств-членов документ, согласно которому Хану предлагается временно сложить свои полномочия до завершения расследования. В свою очередь Хан отрицает обвинения.

В конце октября британское издание The Guardian писало, что МУС неоднократно пытался повлиять на ход дела о домогательствах Хана, призывая предполагаемую жертву опровергнуть обвинения в его адрес. Речь идёт о женщине в возрасте около 30 лет, работавшей непосредственно на Хана и обвинившей его в неправомерных действиях. По информации издания, прокурор пытался убедить предполагаемую жертву отозвать претензии как в телефонных беседах, так и при личной встрече. При этом Хану после прерванного внутреннего расследования этого дела было рекомендовано избегать личных контактов с потерпевшей. В то же время утверждается, что предполагаемая потерпевшая отвергла просьбы прокурора дезавуировать претензии, полагая, что это может обозначить Хана как жертву клеветнической кампании.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2023 года МУС принял решение о выдаче ордера на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Напомним, что Россия не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда. Согласно заявлению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, решения МУС являются юридически ничтожными для большинства государств.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора Карима Ахмада Хана и судей МУС. В ведомстве подчеркнули, что инициированное МУС уголовное преследование носит заведомо незаконный характер.