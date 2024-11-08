Вашингтон, 8 ноября, 2024, 23:33 — ИА Регнум. Американским специалистам по ремонту оружия разрешили въезд на Украину. Об этом 8 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника.

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«Наличие небольшого числа подрядчиков на Украине, проводящих техническое обслуживание вдали от линии фронта, поможет гарантировать, что предоставленное США оборудование можно будет быстро отремонтировать в случае повреждения», — привело издание слова чиновника.

Он добавил, что данное американское оружие нуждается в специфической экспертизе и обслуживании. При этом на официальном уровне о снятии запрета не сообщали.

Как передавало ИА Регнум, в конце августа газета The Wall Street Journal написала, что Белый дом поддержал предложение военных направить американских подрядчиков на Украину для обслуживания западной военной техники, в том числе истребителей F-16. Разведка посчитала слишком рискованным шагом отправку американских подрядчиков. В Вашингтоне возлагали надежду на европейские государства, которые должны были взять на себя большую часть ответственности за обслуживание F-16.