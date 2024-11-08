Вашингтон, 8 ноября, 2024, 23:29 — ИА Регнум. Минюст США предъявил обвинения гражданам Ирана в подготовке покушения на избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сказано в заявлении американского министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Министерство юстиции предъявило обвинения агенту иранского режима, которому было поручено управлять преступной сетью, чтобы способствовать реализации иранских планов убийств, в том числе избранного президента Дональда Трампа», — говорится в заявлении министра юстиции — генерального прокурора США Меррика Гарленда.

По утверждению главы ФБР Кристофера Рея, за подготовкой покушения якобы стоит Корпус стражей Исламской революции (элитные подразделения ВС Ирана).

В свою очередь минюст предъявил обвинения 51-летнему иранцу Фархаду Шакери, который, по утверждению ведомства, якобы должен был разработать план покушения. При этом сам Шакери, предположительно, находится за пределами США.

Вместе с этим по данному делу американские правоохранители задержали двух жителей Нью-Йорка — 49-летнего Карлайлу Ривере и 36-летнего Джонатана Лодхолту — за якобы подготовку убийства американского журналиста, который выступал с критикой в отношении иранского руководства.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре Трамп заявил, что Иран серьёзно угрожает его жизни. В ситуацию пришлось вмешаться и действующему президенту США Джо Байдену, который направил сообщения в правительство Ирана и заявил, что любые попытки покушения на жизнь Дональда Трампа должны прекратиться.

18 сентября Трамп заявил, что иранские хакеры похитили данные о его предвыборной кампании, передав их СМИ и администрации Байдена.