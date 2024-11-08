Звенигород, Московская область, 8 ноября, 2024, 23:10 — ИА Регнум. В городе Звенигороде Московской области 8 ноября отключилось электричество. В муниципальном предприятии «Звенигородские инженерные сети» уточнили, что аварийная ситуация произошла в 20:40 мск. К настоящему времени подачу электроэнергии полностью восстановили.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Отмечалось, что без электроэнергии котельные, на улицах Ленина, Лермонтова, Герцена, Парковая, Игнатьевская, на Нахабинском шоссе, переулке Зареченском, проспекте Ветеранов, в микрорайоне Восточном прекратилась подача в дома отопления и горячей воды.

Предварительно, к аварии привёл скачок напряжения на трансформаторной подстанции.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября в Крыму из-за аварии без электричества остались свыше 6 тыс. человек. Отключение энергоснабжения в населённых пунктах городского округа Алушта произошло в связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК «Крымэнерго».

Массовое отключение электроэнергии зафиксировали ранним утром 20 августа в семи котельных подмосковного города Подольска. Полностью восстановили электроснабжение в округе спустя почти четыре часа после первого отключения.