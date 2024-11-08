В подмосковном Звенигороде восстановили подачу электричества после аварии
Звенигород, Московская область, 8 ноября, 2024, 23:10 — ИА Регнум. В городе Звенигороде Московской области 8 ноября отключилось электричество. В муниципальном предприятии «Звенигородские инженерные сети» уточнили, что аварийная ситуация произошла в 20:40 мск. К настоящему времени подачу электроэнергии полностью восстановили.
Отмечалось, что без электроэнергии котельные, на улицах Ленина, Лермонтова, Герцена, Парковая, Игнатьевская, на Нахабинском шоссе, переулке Зареченском, проспекте Ветеранов, в микрорайоне Восточном прекратилась подача в дома отопления и горячей воды.
Предварительно, к аварии привёл скачок напряжения на трансформаторной подстанции.
Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября в Крыму из-за аварии без электричества остались свыше 6 тыс. человек. Отключение энергоснабжения в населённых пунктах городского округа Алушта произошло в связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК «Крымэнерго».
Массовое отключение электроэнергии зафиксировали ранним утром 20 августа в семи котельных подмосковного города Подольска. Полностью восстановили электроснабжение в округе спустя почти четыре часа после первого отключения.