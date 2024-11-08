Брюссель, 8 ноября, 2024, 22:46 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен воздержалась от прямого ответа на вопрос о дальнейшей поддержке Украины в случае прекращения помощи со стороны США. Её же примеру последовал глава Евросовета Шарль Мишель.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Урсула фон дер Ляйен

Отвечая журналистам на вопрос о готовности ЕС продолжать дальнейшую поддержку и компенсировать помощь США в случае её прекращения, фон дер Ляйен напомнила о наличии Фонда Украины, в котором предусмотрены 50 млрд евро на макрофинансовую помощь, а также согласованный партнёрами по G7 кредит на такую же сумму, но в долларах США. Киеву этих средств хватит до 2026 года, отметила глава ЕК.

Также фон дер Ляйен заявила, что Россия «угрожает глобальному порядку», наращивает сотрудничество с Китаем, Ираном и КНДР.

Глава Евросовета добавил, что Евросоюз изначально следовал важному принципу — «ничего по Украине без украинцев», этого нужно придерживаться в будущем. Слабость Европы пошлёт России сигнал, который может быть трактован другими странами как возможность нарушать международное право, продолжил он.

Как сообщало ИА Регнум, по словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, избранный президент США Дональд Трамп прекратит финансирование киевского режима, что поспособствует мирному урегулированию украинского конфликта. Орбан уточнил, что конфликт на Украине нанёс огромный ущерб всему миру. Без поддержки ВСУ экономика Европы была бы в «гораздо лучшем состоянии», считает венгерский политик.

Европа будет освобождена от сторонников поддержки киевского режима после победы на выборах президента США Дональда Трампа. Украинские власти ожидают большие трудности, заявил немецкий предприниматель, основатель файлообменной сети Megaupload Ким Дотком. Вместе с этим он назвал ужасными главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Бизнесмен потребовал, чтобы они исчезли.