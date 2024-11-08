Гавана, 8 ноября, 2024, 22:15 — ИА Регнум. Испытывающей проблемы в энергетической сфере Кубе Россия направит 80 тыс. тонн дизельного топлива и ремонтные комплекты для оборудования. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

GregMontani Флаг Кубы

«По поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина сейчас Россия готова оказать братской Кубе экстренную помощь в связи со сложившейся ситуацией в энергетическом секторе острова. Она включает в себя порядка 80 тыс. тонн дизельного топлива на сумму 60 млн долларов», — уточнил Чернышенко на встрече с заместителем председателя Совета министров Республики Куба Рикардо Кабрисасом.

Вице-премьер добавил, что также Кубе будет выделана помощь в размере 2 млн долларов на поставку необходимого оборудования для ремонта энергосистемы.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября на Кубе национальная электроэнергетическая сеть отключилась из-за сильного ветра, вызванного ураганом «Рафаэль». Циклон сформировался у берегов республики накануне, а затем усилился до урагана третьей категории. Устойчивая скорость ветра в его эпицентре достигала 185 км/ч.

Полное отключение энергосистемы Кубы произошло 18 октября в связи с выходом из строя ТЭЦ имени Антонио Гутьераса в Матансасе. Глава Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес основной причиной кризиса в энергетике назвал санкции США в отношении республики.