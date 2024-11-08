Москва, 8 ноября, 2024, 21:44 — ИА Регнум. Боевики Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины в Курской области используют пленных российских бойцов как живой щит, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Гонят их впереди себя, предварительно обвесив «поясами смертников» с детонируемой при попытке бегства или встрече с российскими военными взрывчаткой», — приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.

По словам Захаровой, атаки украинских формирований на Белгород, Бердянск и Курскую область свидетельствуют о террористической сущности действий главы киевского режима Владимира Зеленского.

Как передавало ИА Регнум, 7 ноября президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума заявил, что Запад использует Украину как инструмент борьбы с Россией, а украинцев превращает в пушечное мясо. По словам главы государства, оппоненты РФ находят новые инструменты и методы, чтобы попытаться избавиться от неё.

Ранее военкор Марат Хайруллин сообщил, что командование Вооружённых сил Украины не сможет вывести свои подразделения из Курской области, так как там сформировалось уже несколько «котлов».

Реальной причиной желания командования ВСУ вывести войска с территории Курской области является тот факт, что ВСУ проигрывают, но в Киеве попытаются оправдать отход победой Дональда Трампа на выборах президента США, отметил военкор.