Киев, 8 ноября, 2024, 21:46 — ИА Регнум. Бывший депутат Верховной рады Украины, экс-боец «Айдара» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Надежда Савченко командует ротой в 112-й бригаде сил территориальной обороны ВСУ, сообщил украинский журналист Владимир Бойко.

Кадр из Телеграм — канала

Весной 2024 года Савченко получила ранение, однако позднее вернулась в строй, написал Бойко на своей странице в соцсети.

«Савченко командует ротой в 112-й бригаде ТРО, а её сестра в том же батальоне служит в сапёрном взводе. Весной (Надежду Савченко. — Прим. ред.) присыпало в блиндаже, она получила ранения, сейчас продолжает службу», — сообщил журналист.

Как передавало ИА Регнум, Савченко вступила в «Айдар» в июне 2014 года. В России она стала фигурантом уголовного дела, Савченко обвинили в передаче ВСУ координат местонахождения российских журналистов, которые после этого подверглись обстрелу. Савченко была осуждена, позднее помилована, вернулась на Украину и была избрана депутатом Верховной рады.

Летом 2021 года Савченко заявила, что если руководители киевского режима продолжат «пресмыкаться» перед Британией и США, то в недалёком будущем от государства останутся лишь осколки, а может быть, оно и вовсе перестанет существовать. Украина лишится половины регионов и будет обслуживать интересы господ-колонизаторов, а в худшем случае у страны «просто заберут» все территории, отмечала она.