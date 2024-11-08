Бангкок, 8 ноября, 2024, 19:45 — ИА Регнум. В Таиланде действующий чемпион серии смешанных единоборств ONE россиянин Анатолий Малыхин вышел на церемонию взвешивания перед поединком за титул с российским флагом на плечах.

Видео с церемонии опубликовано в официальном канале промоушена в YouTube.

Помимо российского флага у Малыхина был с собой его чемпионский пояс, а также игрушечный бегемотом.

Титульный бой россиянина состоится в ночь на 9 ноября в Бангкоке, его противником выступит сенегалец Умар Кейн.

Как передавало ИА Регнум, в октябре боец ММА Джефф Монсон женился на россиянке по нормам ислама в главной мечети Уфы. Монсон принял ислам летом 2024 года во время приёма по случаю Курбан-байрама в Москве, организованного Европейским мусульманским форумом. в 2018 году Монсон стал гражданином России.

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29 сентября бразильский боец ММА Ренато Мойкано нецензурно оскорбил президента Франции Эммануэля Макрона после победы в главном бою турнира UFC в Париже. В интервью сразу после боя Мойкано обрушился на Макрона с оскорблениями, назвав его одним из «ублюдков-глобалистов».