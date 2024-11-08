Киев, 8 ноября, 2024, 19:40 — ИА Регнум. У действующего президента США Джозефа Байдена на столе перед началом специальной военной операции был документ, в котором говорилось о поражении Киева, сообщил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Иван Шилов ИА REGNUM

«У него на столе лежит какая-то папка, в которой чётко написано, что Украина погибнет. То есть разведка, военные, политические аналитики, ЦРУ — все были единодушны: Украина погибнет», — сказал Кулеба в интервью «24 каналу».

По словам бывшего главы украинского МИД, соответствующий документ он обнаружил во время своего визита в США, это было за два дня до начала специальной военной операции.

Как передавало ИА Регнум, ранее Кулеба заявил, что конфликт между Россией и Украиной невозможно полностью предотвратить, только отсрочить. Он обвинил западные страны в недостаточном усилении Киева перед началом конфликта и отказе ввести превентивные санкции в отношении РФ, чтобы избежать эскалации.

1 ноября экс-глава МИД Украины рассказал, что западные союзники Киева, в том числе Вашингтон, перед началом СВО предлагали главе киевского режима Владимиру Зеленскому составить видеозавещание и готовиться к созданию правительства в изгнании.

США предполагали, что киевскому режиму удастся продержаться максимум семь дней, а на Западе тогда были убеждены, что Украина утратит контроль над большей частью своей территории, уточнил Кулеба.