Брюссель, 8 ноября, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 8 ноября заявила, что хочет обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом увеличение закупок сжиженного природного газа (СПГ) из США.

European Union 2020

Фон дер Ляйен предложила таким образом заменить поставки СПГ из России, выступив с утверждением, что газ из США якобы дешевле и это позволит снизить стоимость энергоресурсов в ЕС.

«Мы по-прежнему закупаем СПГ из России, почему бы не заменить его СПГ из США?» — заявила глава Еврокомиссии.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Politico сообщило, что в январе 2025 года страны ЕС начнут разрабатывать новый, 15-й пакет антироссийских санкций, направленный на ограничения в области экспорта СПГ.

Евросоюз может обойтись без российского газа, так как подготовка к отказу шла несколько лет, заявила в октябре еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Она признала, что в ЕС наблюдается рост объёмов закупок СПГ из России, но выразила надежду, что такая тенденция «не будет трендом».

Ужесточение рестрикций в отношении российского газа приведет к негативным последствиям для ЕС — Россия занимает второе после США место по объему поставок СПГ на европейский рынок, и если российский энергоресурс уберут с европейского рынка, то возникнет дефицит и цены вырастут, отметил ранее в беседе с ИА Регнум ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.