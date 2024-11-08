Киев, 8 ноября, 2024, 20:31 — ИА Регнум. На Украине мобилизовали половину водителей такси из автопарков, которые сотрудничали с крупнейшим в стране сервисом Bolt, сообщил 8 ноября руководитель одного из подразделений компании Сергей Павлик.

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«Мы оцениваем, и автопарки оценивают, что где-то не меньше 50% водителей, которые были в автопарке, мобилизованы. Это за последний год», — сказал Павлик в интервью украинскому изданию «Экономическая правда».

В публикации также сказано, что с сервисом Bolt на Украине сотрудничают около 100 тыс. активных водителей, для которых работа в такси является основной. При этом накануне украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что в стране при мобилизации действует принцип «воюй или работай».

Так, по его словам, практически 98% получателей повесток о мобилизации, которые были отправлены им на почту, являются официально не работающими людьми, которые не платят налоги.

Как передавало ИА Регнум, всеобщую мобилизацию на Украине объявили в марте 2022 года. В ВСУ призывали мужчин 27–60 лет. В апреле 2024 года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о снижении мобилизационного возраста до 25 лет.

Другим законом он отменил категорию здоровья «ограниченно годный», и теперь признанные ранее ограниченно годными должны пройти повторное медицинское обследование.