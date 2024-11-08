Сочи, Краснодарский край, 8 ноября, 2024, 18:58 — ИА Регнум. Выступление президента России Владимира Путина на заседании Валдайского форума было освещено ведущими мировыми СМИ и вызвало в них активные отклики.

Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

В ходе своей речи российский лидер назвал блок НАТО «устаревшим» и заявил о формировании нового мирового порядка, за что корреспондент американского телеканала ABC News Иэн Пэннэл назвал его «бодрым и уверенным».

Одно из крупнейших мировых информационных агентств Associated Press (AP) привело комментарий Путина по поводу слов избранного президента США Дональда Трампа о завершении украинского конфликта за 24 часа.

The Wall Street Journal (WSJ) в свою очередь отметила требования президента РФ по поводу сделки на Украине, которая должна сохранять нейтралитет и отказаться от амбиций по интеграции в НАТО.

А британская газета The Guardian, например, выделила поздравление Трампа с победой на выборах.

Помимо вышеуказанных СМИ, статьи, анализирующие речь российского лидера, появились в Sky News, Time, The Washington Times, The Hill, Berliner Zeitung и др.

Как передавало ИА Регнум, 7 ноября президент Путин принял участие в пленарной сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

Путин подчеркнул, что Россия не портила отношения с США и не вводила никаких ограничений. Москва рассчитывает на восстановление отношений с Вашингтоном, мяч на их стороне, добавил президент РФ.

Также Россия готова к диалогу с США по стратегической стабильности, но Вашингтон должен подойти к таким переговорам честно, с учётом озабоченностей РФ, отметил Путин. Москва посмотрит, как новая администрация Белого дома будет формулировать предложения, отметил Путин.