Иркутская область, 8 ноября, 2024, 18:40 — ИА Регнум. Полицейские задержали в Иркутской области троих молодых людей, подозреваемых в краже алкоголя из магазина, один из задержанных притворялся зомби, чтобы отвлечь внимание сотрудников торговой точки. Об этом сообщили 8 ноября в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

Кадр из видео

В Telegram-канале ведомства уточняется, что инцидент произошёл в поселке Марково 4 ноября. В магазин зашёл мужчина, который начал ползать по полу, кричать и пугать окружающих.

После случившегося персонал магазина обнаружил недостачу алкогольных напитков на общую стоимость более двух тысяч рублей и обратился в полицию. Момент кражи зафиксировали камеры наблюдения.

Полицейским удалось установить, что двое мужчин спрятали алкоголь себе под верхнюю одежду и покинули магазин, пока третий притворялся зомби. Задержанными оказались лица в возрасте от 18 до 20 лет, ранее судимые за имущественные преступления.

Правоохранительные органы изучают вопрос о возбуждении против них уголовного дела по статье 161 УК РФ (грабёж).

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2022 года суд приговорил к лишению свободы в колонии-поселении жительницу Тюменской области, признанную виновной в краже алкоголя из магазина на сумму, превышающую 1300 рублей. При этом у неё уже была судимость.

6 ноября 2024 года стало известно, что в Краснодарском крае 34-летний военнослужащий ворвался в магазин женского белья и, угрожая пистолетом, украл красные и чёрные женские трусы. Полицейские смогли быстро задержать вора. У него дома, помимо краденных трусов, был найден пневматический пистолет.