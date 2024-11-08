Киев, 8 ноября, 2024, 18:36 — ИА Регнум. Правительство Украины уволило Александра Сергия с должности заместителя главы минобороны страны спустя четыре месяца его работы, сообщил 8 ноября представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

Juan Moreno/Global Look Press

«Уволен Сергий Александр Петрович с должности заместителя министра обороны Украины», — написал он в своём Telegram-канале.

Мельничук также сообщил о том, что Романа Опимаха уволили с поста председателя Государственной службы геологии и недр Украины. Кроме того, уже согласовано увольнение с должности председателя Волынской областной государственной администрации Юрия Погуляйко. На его место собираются назначение Ивана Рудницкого.

Как сообщает представитель украинского кабмина, правительство согласовало назначение Мирослава Билецкого на должность председателя Закарпатской областной государственной администрации. Временно исполняющим обязанности председателя Госслужбы геологии и недр Украины будет назначен Сергей Дехтяренко.

Ранее правительство уволило заместителей министра обороны Украины Александра Балануцу, Юрия Джигира и Станислава Гайдера.

В сентябре 2023 года ИА Регнум передавало, что украинское правительство уволило всех заместителей министра обороны, в том числе Анну Маляр, которая ранее рассказала о «взятии» Вооружёнными силами страны села Авдеевка в ДНР. В числе уволенных — Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский, Денис Шарапов, Андрей Шевченко, Виталий Дейнега и госсекретарь Константин Ващенко.