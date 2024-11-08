Харьков, Украина, 8 ноября, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Управление внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области установило личности украинских пилотов истребителей F-16, которые выполняют боевые задачи над регионом. Об этом 8 ноября сообщили в Telegram-канале ведомства.

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«В ходе конфиденциальных контактов с высокопоставленным военнослужащим одной из бригад ВСУ получены данные граждан Украины, которые на данный момент входят в состав экипажей американских истребителей F-16», — заявили в УВД Харьковской ВГА.

При этом уточняется, что данные пилоты Вооружённых сил Украины выполняют боевые задания на территории области и в приграничных российских районах.

В ВГА раскрыли личности двух лётчиков и одного авиатехника ВСУ. Все они проживают на территории Харьковской области. Речь идёт об украинском подполковнике Олеге Климове 1992 года рождения и капитане Максиме Коляде 1997 года рождения. Также был указан старший техник Андрей Белокаменский 1994 года рождения.

17 октября стало известно, что Амстердам разрешает Киеву использовать поставленные истребители F-16 в том числе для ударов по военным целям в России. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что международное право не ограничивает использование истребителей на границе или в 100 км от неё.

18 июля ИА Регнум передавало, что Центр фиксации военных преступлений УВД ВГА Харьковской области возбудил уголовные дела по статьям о применении запрещенных средств и методов ведения войны и геноциде после обстрелов со стороны бойцов ВСУ.