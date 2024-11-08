Киев, 8 ноября, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Конфликт между Россией и Украиной невозможно было полностью предотвратить, только отсрочить, заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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«Я думаю, что там уже нельзя было предотвратить. Можно было лишь отсрочить немного во времени, чтобы подготовиться лучше», — сказал он в интервью «24 каналу».

Кулеба обвинил западные страны в недостаточном усилении Украины перед началом конфликта и отказе ввести превентивные санкции в отношении России, чтобы избежать эскалации.

Как передавало ИА Регнум, 1 ноября Кулеба рассказал, что западные союзники Украины, в том числе США, перед началом СВО предлагали главе киевского режима Владимиру Зеленскому составить видеозавещание и готовиться к созданию правительства в изгнании.

По его словам, США предполагали, что киевскому режиму удастся продержаться максимум семь дней, а на Западе тогда были убеждены, что киевский режим утратит контроль над большей частью территории Украины.

Ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко рассказал, что руководство страны в первые часы после начала специальной военной операции сбежало из Киева.

По словам бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Зеленский в первые дни после начала СВО прятался в бункере, в связи с чем с ним невозможно было связаться.