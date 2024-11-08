Санкт-Петербург, 8 ноября, 2024, 18:02 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге предъявили обвинение мужчине, который убил своего знакомого и спрятал тело в диване. Суд отправил его под арест, сообщает 8 ноября пресс-служба городского главка СК России в Telegram-канале.

Кадр из видео

Убийство произошло в квартире дома 63 на проспекте Народного Ополчения. По версии следствия, между гостем и хозяином, распивавшими алкоголь, произошёл конфликт. Обвиняемый по меньшей мере четыре раза ударил своего знакомого ножом, от чего тот скончался на месте происшествия.

«После совершения преступления фигурант спрятал тело мужчины в диване в указанной квартире, а сам скрылся», — говорится в сообщении.

По данным полиции, 35-летний фигурант убил 33-летнего знакомого ещё 18 сентября. Тело нашли 3 октября в диване завёрнутым в пластиковый пакет. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Обвинение злоумышленнику, ранее уже судимому, заочно предъявили 13 октября и объявили в федеральный розыск.

Задержали его 6 ноября в городе Ельце Липецкой области, после чего доставили в Петербург для проведения процессуальных действий.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Петербурге 36-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве 21-летней сожительницы. По версии следствия, в ночь на 17 сентября мужчина, будучи пьян, зарезал женщину, а затем расчленил тело и поместил в бочку с кислотой. Ёмкость он оставил в своём автомобиле и сбежал. Нашли его 22 сентября в Калининграде.