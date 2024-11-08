Москва, 8 ноября, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Россия должна отрезать Украину от Чёрного моря и выйти к Приднестровью для защиты российских граждан и военнослужащих, которые находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики. Об этом заявил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Global Look Press

«Я думаю, что мы должны отсечь Украину от Чёрного моря, должны иметь проход к Приднестровью, чтобы защитить там наш контингент, который там стоит, наших граждан», — сказал парламентарий в проекте «Украинское досье» на площадке международной медиагруппы МИА «Россия сегодня».

Сенатор напомнил выражение о том, что страна, владеющая Крымом, контролирует Чёрное море. Он подчеркнул, что, когда полуостров вернулся в состав России, в Киеве потеряли покой.

По мнению Джабарова, если полностью лишить Украину доступа к Чёрному морю, то для киевских властей это станет трагедией. Парламентарий подчеркнул, что в Киеве следует сменить политический режим, и простая смена лидеров ничего не даст.

Сенатор пояснил, что России нужно дружественное украинское руководство, иначе события, которые сейчас происходят, рано или поздно повторятся.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года американский журналист Джексон Хинкл выразил мнение, что если конфликт на территории Украины продолжится, то страна может утратить огромную часть территорий, в том числе окончательно лишиться выхода к Чёрном морю.

в середине сентября 2023 года экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украина потеряла возможность экспортировать свои товары по Чёрному морю из-за присутствия в нём российского флота. Он отмечал, что черноморская акватория закрыта для украинской стороны, поскольку Россия блокирует любые перевозки.

В конце декабря польский эксперт Яцек Бартосяк предрёк Украине потерю выхода к Чёрному морю. Он предупредил, что Россия добьётся целей, поставленных в специальной военной операции.