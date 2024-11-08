Москва, 8 ноября, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Представитель гособвинения попросил приговорить к шести годам колонии врача-педиатра Надежду Буянову, которую обвиняют в распространении фейков о Вооружённых силах России.

Александр Щербак/ТАСС Бывший педиатр московской поликлиники Надежда Буянова

«В ходе прений сторон представитель гособвинения попросил назначить наказание в виде шести лет лишения свободы», — сказали в суде.

Сторона обвинения также заявила, что Буянова публиковала на своих страницах в социальных сетях посты в поддержку Украины.

Как передавало ИА Регнум, в начале февраля в соцсетях появились сообщения о том, что 67-летняя Буянова во время приёма заявила одному из маленьких пациентов, что считает Россию виновной в начале украинского конфликта.

Когда она узнала, что семилетний мальчик скучает по погибшему в зоне проведения спецоперации отцу, врач назвала военного армии России «законной целью для Украины». Узнавшая об этом мать ребёнка сообщила об инциденте СМИ и написала заявление в полицию. Против врача возбудили уголовное дело по распоряжению председателя СК Александра Бастрыкина.

3 февраля Тушинский суд Москвы избрал Буяновой меру пресечения в виде запрета определённых действий, затем дело переквалифицировали, 27 апреля суд отправил врача в СИЗО на два месяца. Соответствующее решение было связано с тем, что педиатр не предупредила следователей и уехала из Москвы, а 24 апреля не явилась для ознакомления с материалами дела.

Свою вину Буянова не признала. Она заявила, что указанного разговора с ребёнком якобы не было. Коллеги врача в начале мая призвали освободить её из СИЗО, опубликовав открытое письмо в её поддержку.