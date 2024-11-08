Сергиев Посад, Московская область, 8 ноября, 2024, 17:06 — ИА Регнум. В Сергиевом Посаде суд арестовал 15-летнего подростка, который зарубил топором свою мать. Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК России по Московской области.

Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Малолетнему преступнику предъявили обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ «(«Убийство»).

«По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В следственном управлении уточнили, что в СИЗО подросток останется до 6 января 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, преступление было совершено утром 6 ноября в деревне Красная Сторожка. Подросток набросился с топором на свою мать в спальне. Он нанёс женщине множество ударов в область головы, от которых она скончалась на месте.

По данным Telegram-канала «112», школьник проводил почти всё своё время, играя в компьютерные игры, не ходил в школу, жалуясь на головные боли. На фоне игровой зависимости у подростка регулярно происходили конфликты с матерью.

О произошедшем в полицию подросток сообщил сам. Его задержали.