Чернобыль, Украина, 8 ноября, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Международная исследовательская группа выяснила, что древесные лягушки из чернобыльской зоны отчуждения неуязвимы для радиации, и она не влияет на скорость старения рептилий. Работа опубликована в журнале Biology Letters.

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«Исследование показало, что текущий уровень радиации в Чернобыле не оказывает значительного негативного влияния на возраст и старение лягушек, что подчеркивает роль Чернобыльской зоны отчуждения как убежища для диких животных, нуждающегося в сохранении», — говорится в статье.

Уточняется, что для исследования было собрано и доставлено в лабораторию более 200 самцов лягушки из зон с разным уровнем загрязнения. Специалисты проанализировали их гормоны, отвечающие за стресс, линии роста на костях рептилий, а также рассмотрели их ДНК.

В итоге учёные выяснили, что возраст и скорость старения рептилий оказались неотличимы от аналогичных параметров у лягушек, обитающих в контрольных зонах, не подвергшихся радиационному загрязнению.

Как передавало ИА Регнум, в 2023 году в Европе зафиксировали появление радиоактивных кабанов. Специалисты обнаружили высокое содержание радиоактивного цезия в мясе диких кабанов, пойманных в 11 округах Баварии на юге Германии. Мясо было настолько радиоактивно, что употреблять его в пищу небезопасно. Предполагалось, что на районы обитания кабанов повлияла именно Чернобыльская авария