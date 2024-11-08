Москва, 8 ноября, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Военные следователи выявили факты хищений десятков миллионов рублей при капитальном ремонте казарм воинской части в Свердловской области, следует из информации в Telegram-канале военных следственных органов Следственного комитета РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Правоохранительным органам удалось выяснить, что к преступлению причастны должностные лица публично-правовой компании «Военно-строительная компания». Сейчас следствие занимается делом бывшего главы филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» публично-правовой компании «Военно-строительная компания» Сергея Сухова.

В расследовании также фигурируют его заместитель Дмитрий Сергель и директор ООО «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко. Всех их обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере в ходе выполнения государственного оборонного заказа.

По версии следствия, в 2021 году Кравченко вместе с должностными лицами «Военно-строительная компания» при исполнении контрактов в рамках гособоронзаказа похитил несколько десятков миллионов рублей путём завышения стоимости выполненных работ.

Кроме того, их обвиняют в том, что в 2022 году с использованием подложных документов было похищено более 35 млн рублей в ходе капремонта военного госпиталя в Перми.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября Следственный комитет России информировал о том, что в подмосковной Балашихе был выявлен факт хищения у Министерства обороны России комплекса из 15 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 244 млн. рублей.

В конце октября стало известно, что в организации этого преступления обвиняют бизнесмена Сергея Овчинникова. Против него возбудили уголовное дело. Бизнесмена объявили в розыск.

5 ноября появилась информация, что СК РФ установил факт хищения ещё одного имущественного комплекса Минобороны общей стоимостью 700 млн рублей. Речь идёт о хищении 24 объектов недвижимости. По этому делу проходят Сергей Овчинников, а также бывший начальник управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Николай Грачев, бывший конкурсный управляющий ОАО «Строительное управление Московского региона» (принадлежит МО РФ) Алексей Асташкин и гражданин Евгений Потапов. Их обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).