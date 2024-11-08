Москва, 8 ноября, 2024, 17:23 — ИА Регнум. В рамках операции «Нелегал-2024» принято 20 тыс. решений об административном выдворении и депортации иностранцев с территории России, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

РИА Новости / Алексей Майшев

«В рамках операции «Нелегал-2024» выявлено свыше 106 тыс. нарушений миграционного законодательства, принято 20 тыс. решений об административном выдворении и депортации», — передаёт его слова представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.

По её словам, в общей сложности за время операции полицейские и органы госбезопасности возбудили более 4 тыс. уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции.

Как передавало ИА Регнум, в апреле президент России Владимир Путин призвал кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он поручил МВД совместно с ведомствами, правительством и администрацией президента проработать эти вопросы. Глава государства также заявил, что необходимо создать современные цифровые электронные базы биометрических данных, так как те, которые существуют, не позволяют полноценно препятствовать незаконной миграции.

1 июля Колокольцев заявил, что число выявленных преступлений, связанных с незаконной миграцией, увеличилось в России более чем в два раза.

Правительство России 16 октября утвердило квоту на временное проживание мигрантов в РФ в 2025 году, размер которой составил 5,5 тыс. разрешений. При этом в текущем году квота достигала 10 595 разрешений.