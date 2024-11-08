Флорида, США, 8 ноября, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Меры безопасности усилены в поместье избранного президента США Дональда Трампа в штате Флорида. В патрулировании задействованы катера и собака-робот, сообщает телекомпания NBC.

Кадр из видео

На опубликованных каналом кадрах виден бионический робот в виде собаки, передвигающийся вокруг поместья в Мар-а-Лаго. Его сопровождает оператор.

Трампа также охраняют катера береговой охраны с пулемётчиками. Отмечается, что американские правоохранители всё чаще используют робособак при выполнении задач по обеспечению безопасности.

Телеканал CNN ранее сообщал, что Секретная служба США рассмотрит ускоренный переход к защите не только Трампа, выигравшего президентские выборы, но и членов его семьи. Это связано пересмотром уровня обеспечения безопасности республиканца, на которого покушались дважды.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля в Трампа стреляли на предвыборном митинге в округе Батлер в штате Пенсильвания. Тогда он получил лёгкое ранение в ухо, стрелок по имени Томас Мэттью Крукс был ликвидирован на месте сотрудниками Секретной службы.

Второе покушение на политика было совершено 15 сентября, когда он играл в гольф в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. ФБР задержало подозреваемого Райана Уэсли Рута. В результате инцидента Трамп не пострадал.