Киев, 8 ноября, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Новобранцы, которые проходят военную подготовку на полигонах Вооружённых сил Украины (ВСУ), ежедневно самовольно оставляют части. Также нередки случаи пьянства. Об этом сообщила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая, которая пообщалась с военными на Ровенском полигоне.

Diego Herrera/Global Look Press

Они пожаловались на качество питания и должного медицинского обеспечения. По словам военных, все болезни лечат парацетамолом. Один из военнослужащих рассказал, что просил проверить бронхи и лёгкие из-за мучившего его удушающего кашля, однако никакого ответа от медиков он не получил и его по-прежнему выгоняли на плац.

Помимо этого, мобилизованные жалуются на дополнительные обязанности, которые на них взваливают на полигоне. Им приходилось разгружать дрова и запасы для кухни, а также копать ямы.

Недовольны военные и частыми построениями, отсутствием блиндажей для укрытия при воздушной тревоге и обстрелах. Также никто не понимал необходимости ночной стрельбы, когда многие новобранцы просто бесцельно отстреливали боеприпасы.

«Самовольное оставление части ежедневно. Больше всего за ночь сбежало 14 человек. Говорят, бывало и больше», ― написала Безуглая в Telegram-канале.

Она добавила, что в сертификатах о прохождении курса были предметы, которые вообще не изучались, в том числе международное гуманитарное право и устав украинской армии.

«У нас всё было полной противоположностью тому, как обучают курсантов в Великобритании. Англичане смеялись над видео, которое им присылали с Украины», ― поделился один из бойцов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Безуглая заявила, что Вооружёнными силами Украины фактически командуют враги собственной страны. По её информации, в рядах украинской армии на фронте начался «управленческий коллапс»: так, командование распределяет боеприпасы «любимчикам», а не туда, где они нужней. В связи с этим бригадам приходится покупать снаряды.

Британский журнал The Economist со ссылкой на источники в украинском генштабе 8 ноября сообщил, что бойцы Вооружённых сил Украины массово бегут с передовой из-за падения морального духа. Доля дезертиров в рядах украинской армии достигает 20%. Журналисты отметили, что Украина с трудом пытается восполнить свои потери новобранцами, едва набирая две трети намеченного числа человек.

29 октября депутат Верховной рады Анна Скороход проинформировала, что более 100 тыс. военнослужащих ВСУ дезертировали или самовольно оставили часть. Она также добавила, что в боевых действиях якобы принимают участие только 10–15% от общей численности украинской армии.