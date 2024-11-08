Москва, 8 ноября, 2024, 15:44 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про избушку на курьих ножках, залитые борщом дома и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рояль

Центральный федеральный округ

В Москве молодой человек скучал под домашним арестом. Чтобы развлечься, сделал ракету: заполнил бутылку водой и налил немножко жидкого азота. Запустил её с балкона, и она улетела ровно в детский сад. «Москва сейчас» пишет, что конструкция взорвалась при приземлении. Виновника быстро нашли, теперь ему светит уже не домашний арест.

Гораздо проще в техническом смысле оказалось преступление, совершенное в Белгороде. Пожилая женщина поругалась с соседкой и несколько раз ударила ее куриной тушкой. «Было бы смешно, если бы не было так грустно», — комментирует «Белгородчина». За «птичье нападение» женщине грозит полгода заключения.

«Курский пост» предупреждает: мошенники атакуют курян предложениями легкого заработка, предлагают ставить лайки товарам на маркетплейсах. Но, чтобы получить лучшую работу надо, якобы, купить эти товары. На крючок мошенников попались две женщины. Одна отправила мошенникам 328 тысяч, другая — 122 тысяч. И к тому же тучу лайков поставили.

Выставка «Россия» в Москве закрылась, но дело ее живет! Вот и в Липецке решили организовать что-то вроде провинциальной «России». В фойе краеведческого музея планируют открыть выставку о достижениях области. «ВДНХ на минималках», — шутит «Черноземец». Хватит ли для достижений одного фойе?..

Северо-Западный федеральный округ

Незнакомец подарил тортики бригаде «скорой помощи» в Санкт-Петербурге. Причем сразу девять тортиков — и без объяснений. «Питерская хроника» пишет, что тортики просто лежали на капоте неотложки.

В петербургском метро мужчина так увлекся чтением смартфона, что свалился с платформы, к счастью, не на рабочие пути. «Ночной губернатор» удивляется, почему бы не поставить там ограждение, хотя, конечно, и под ноги смотреть гражданам не мешает.

Возле знаменитой Териберки село на мель судно — земснаряд, который участвовал в строительстве «Северного потока». Пока непонятно, будут ли его доставать. «Мурманск Онлайн» пишет, что земснаряд могут просто назвать «арт-объектом» и оставить на месте как достопримечательность. Очень удобно!

Приволжский федеральный округ

Оренбургские коммунальщики в снегопад решили поливать деревья. Orenday вспоминает истории про город Глупов, написанные Салтыковом-Щедриным: «Сейчас бы классику показать всё, что происходит в Оренбурге!».

Пермский суд решил, что «овца» — это не оскорбление. Дело было так: пермячка обозвала подругу овцой, та обиделась и пошла в суд с иском на 20 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Суд её претензии не поддержал, передает «Пермское чтиво». Он решил, что «овца» — не оскорбление, а «оценочное суждение о личности», так как, согласно словарю, «овца» в переносном смысле означает «человека, сбившегося с пути».

«Голос торамы» удивляется новинке на рынке недвижимости Пензенской области. Здесь за 299 тысяч продают избушку на курьих ножках. В самом деле на куриных ножках. Надо думать, продадут ее быстро: популярность Бабы-Яги заметно растет в Поволжье в последние годы. В Мордовии, к примеру, недавно отсняли двухсерийный фильм про её… школу.

Южный федеральный округ

Центр управления регионом в Крыму разработал чат-бот для перевода молодежного сленга. Программа предназначена прежде всего для учителей. В бот можно забить слово, услышанное от детей поколения «альфа» (родившиеся после 2010 года), и программа выдаст перевод на литературный русский, пишет «Страновед». Работает небезупречно.

В Ростове-на-Дону мальчик увидел на улице кошку и стал с ней играть. Их заметила женщина — и очень удивилась. Кошка оказалась львенком! «Это Ростов новости» пишет, что животное уже забрали в зоопарк. Предполагают, что львенок сбежал из незаконного питомника.

Северо-Кавказский федеральный округ

Минимаркет во Владикавказе запретил мужчинам-осетинам покупать прокладки. Почему? Из соображений патриотизма, узнал канал «ЧП Осетия». В магазине очень расстраивались, что мужчины никого не стеснялись и даже не прятали прокладки. Вот им и решили напомнить «об их великом прошлом», когда предки прокладки женам не покупали.

Уральский федеральный округ

Борщевой потоп! Такой катаклизм случился в Златоусте. «Наш Челябинск» рассказывает, что жители нескольких домов буквально тонут в красной жиже со свеклой. Оказалось, что у жилых домов и местного производителя супов общая канализация. На днях она забилась, водоканал откачивает жижу, но она возвращается. Следственный комитет уже подключился к делу, но пока что непонятно, как решить борщевую проблему.

Сибирский федеральный округ

Памятник шаурме могут установить в Красноярске. С таким предложением в мэрию обратился инициативный владелец закусочной. В интернете предложение одобрили. «Наконец-то появится столица шаурмы!» — радуются «Новости Красноярска и Сибири».

Целую стаю НЛО заметили жители Кузбасса: десятки светящихся летающих объектов ночью были видны над регионом. Публиковались разные мнения. «Однако выяснилось, что захват Земли инопланетянами откладывается», — шутит «Кузнецкое кайло». Все это была группа только что запущенных спутников Роскосмоса.

Дальневосточный федеральный округ

В Хабаровске у мужчины заглох автомобиль. Он закатил его во двор, вернулся на следующее утро с эвакуатором, а машины уже не было. Её угнали, передает «Сводка Хабаровск». Преступление быстро раскрыли. Машину увел приятель водителя, ранее судимый за разбой, грабежи, хранение оружия и наркотиков. Теперь в его биографии появится уголовное дело о мошенничестве.

Не менее удивительная, но уже хорошая история случилось в Хабаровском музыкальном театре. Здесь вспыхнул пожар, в котором чудом уцелел рояль. «И не простой, а почти золотой — стоимостью 15 млн рублей, — рассказывает «Тридевятое царство». — Рояль, которому выпал флеш-рояль». Нет худа без добра.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 15 ноября.