Москва, 8 ноября, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Народный артист РСФСР, советский и российский режиссёр Никита Михалков планирует вступить в судебный спор с властями Украины из-за ситуации в Крыму. Об этом 8 ноября сообщил Telegram-канал Mash.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Никита Михалков

Иск к украинской стороне в Арбитражный суд Крыма подал Алуштинский санаторий. Указанное учреждение находится на балансе дочерней организации «Союза кинематографистов России», который возглавляет Михалков.

Авторы искового заявления отмечают, что бездействие украинских чиновников привело к загрязнению вод вода в районе санатория. Истец требует от властей Украины 48,8 млн рублей в качестве возмещения ущерба.

Санаторий был передан «Союзу кинематографистов России» в 2016 году.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года стало известно, что Арбитражный суд Крыма удовлетворил первый иск правительства полуострова об ущербе к Украине из-за водной блокады на 152,6 млрд рублей. Водную блокаду региона Киев начал в 2014 году. Руководство Крыма пообещало «поимённо» назвать всех причастных к этой блокаде.

В феврале 2024 года глава парламента Крыма Владимир Константинов проинформировал, что подготовка региональными властями иска к Украине в связи с энергоблокадой практически завершена. Ущерб от энергетической блокады, нанесённый региону киевским режимом, оценивается более чем в 5 трлн рублей.

В апреле 2024 года Владимир Константинов отметил, что Крымский полуостров за годы нахождения в составе Украины получил колоссальный ущерб, который оценят по специальной методике. Он добавил, что с этой целью в Крыму проводится последовательная и скрупулезная работа.