Ярославль, 8 ноября, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Суд в Ярославле арестовал жителя Рыбинска, который обвиняется в сотрудничестве с украинской разведкой, сообщили 8 ноября в пресс-службе регионального УФСБ России.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Задержанный по заданию украинского куратора осуществлял сбор и передачу сведений об объектах ВС России. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 28-летний мужчина наладил контакт с представителями запрещённой на территории РФ организации, которая работает на Главное управление разведки минобороны Украины. В ходе обыска у арестованного изъяли средства связи с переписками, которые подтверждают его противоправную деятельность.

8 ноября ИА Регнум передавало, что Московский городской суд приговорил 34-летнего местного жителя Александра Крайчика, который переводил деньги Вооружённым силам Украины, к 13 годам колонии строгого режима. Крайчик финансировал противника из-за своей политической позиции.

1 октября стало известно, что Амурский областной суд приговорил жителя посёлка Магдагачи, финансировавшего ВСУ, к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. По данным следствия, мужчина причастен к осуществлению 15 переводов денежных средств в фонд, созданный СБУ совместно с министерством обороны Украины для сбора средств и приобретения на них вооружений, техники и оборудования.