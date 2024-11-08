Будапешт, 8 ноября, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что избрание президентом США Дональда Трампа позволит изменить политический курс Соединённых Штатов и урегулировать конфликты на Ближнем Востоке. Об этом он заявил саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Будапеште.

Турецкий лидер напомнил, что американский лидер обещал добиться такого результата.

«Трамп пообещал положить конец конфликтам, инициированным Израилем. Мы хотели бы, чтобы это обещание было выполнено и Израилю было сказано «стоп». Мы надеемся, что во время второго срока господина Трампа в регионе установится период прочного мира и спокойствия», — сказал Эрдоган, слова которого приводит агентство Anadolu.

Президент Турции отметил, что отсутствия решения по палестино-израильскому конфликту провоцирует новую спираль насилия. Он предупредил, что продолжение прежней политики США в регионе приведёт к усилению кризиса.

Эрдоган считает, что приход Трампа в Белый дом серьезно повлияет на политический и военный баланс на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА Регнум, 7 ноября глава сектора внешней и внутренней политики США ИМЭМО РАН Виктория Журавлёва выразила мнение, что после вступления в должность президента Трамп попробует заморозить украинский конфликт и переключит фокус внешнеполитического внимания Соединённых Штатов на Ближний Восток и Китай. Она также добавила, что второй президентский срок пройдёт для республиканца легче, поскольку позиции в Конгрессе США для него стали более выгодными, однако, как считает эксперт, политику всё равно не удастся «пробить потолок».

В конце марта Трамп дал интервью, в котором заявил, что Израиль должен прекратить боевые действия в секторе Газа. Вместе с тем политик отметил, что выступает за оборонительные действия израильской стороны против палестинского движения ХАМАС.