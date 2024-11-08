Будапешт, 8 ноября, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Некоторые европейские лидеры после победы Дональда Трампа на выборах президента США стали задумываться о мирном урегулировании украинского конфликта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«В Европе до сих пор есть те, кто хочет и дальше посылать огромное количество денег в украинский конфликт. Но в то же время растёт число тех, кто осторожно, но задумывается о том, что надо приспособиться к новой ситуации», — отметил политик в радиоэфире.

Орбан уточнил, что победа Трампа создаёт ситуацию, при которой Европа не сможет самостоятельно поддерживать ВСУ, что приведёт к необходимости переговоров.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября премьер Венгрии был одним из первых, кто поздравил Трампа с победой на президентских выборах. Он назвал исход голосования «величайшим камбэком» в американской политической истории и подчеркнул, что этот результат крайне важен для всего мира.

Орбан звонил в резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго в штате Флорида. Стороны провели первый телефонный разговор после выборов. После беседы Орбан заявил о грандиозных планах.

До этого Виктор Орбан подверг критике «план победы», выдвинутый главой киевского режима Владимиром Зеленским. Венгерский лидер отметил, что представленный документ заключается в расширении конфликта, приглашении Украины в НАТО и переносе военных действий в Россию.