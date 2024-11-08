Ростов-на-Дону, 8 ноября, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Двое военных Станислав Рау и Антон Сопов получили пожизненные сроки по делу о массовом убийстве в Волновахе в Донецкой Народной Республике (ДНР). Такое решение 8 ноября вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, сообщил «Коммерсантъ».

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Мужчин признали виновными в незаконном проникновении в жилище и убийстве более двух лиц, в том числе детей, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти.

По данным следствия, в ночь на 28 октября 2023 года военнослужащие с автоматами для бесшумной стрельбы проникли в частный дом в Волновахе и застрелили девять человек, находящихся в коттедже. От рук военных погибли 53-летний глава семьи Эдуард Капканец и его супруга Татьяна, два их взрослых сына со своими жёнами, девятилетняя внучка, четырёхлетний внук и ещё один дальний родственник хозяев.

Одного из подозреваемых задержали через сутки, его сообщника ― на следующий день. Мотивом расправы стал бытовой конфликт.

По ходатайству прокурора слушание проводили в закрытом режиме. Оба подсудимых приговорены к пожизненному заключению. Осуждённые не признали вину и собираются обжаловать приговор.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре прошлого года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства девяти жителей города Волноваха. Их тела нашли в помещении частного жилого дома с огнестрельными ранениями. Погибших обнаружили в кроватях в разных комнатах.

Гражданская супруга Станислава Рау рассказала в беседе с ИА Регнум, что мужчина и сам мечтал построить семью и завести детей. Она призналась, что ей трудно поверить в то, что её любимый человек мог пойти на такую жестокость и причинить вред в том числе маленьким детям.

8 октября Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении украинских военных и наёмников, воюющих в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ). Их обвинили в убийстве с особой жестокостью трёх мирных жителей Курской области.