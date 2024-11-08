* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 8 ноября, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Росфинмониторинг внёс баттл-рэпера Ислама Закирова, известного под псевдонимом Рецидив, в список террористов и экстремистов, следует из обновлённых данных на сайте ведомства.

Рэпер отбывает срок за призывы к межнациональной вражде.

Бутырский суд Москвы 22 октября приговорил 18-летнего Закирова к 1,8 года колонии общего режима за разжигание ненависти. Было установлено, что в ноябре 2023 года в одном из баров он негативно высказался в отношении русских людей. В его публичном заявлении был призыв к насильственным действиям.

СМИ отмечали, что Рецидив зачитал рэп, где была строка об избиении им беременной русской женщины.