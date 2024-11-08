Минеральные Воды, Ставропольский край, 8 ноября, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Выставка «Дентима Минводы» впервые прошла на Ставрополье. Первый Северокавказский стоматологический конгресс и выставка «Дентима Минводы» стали одним из наиболее значимых событий в области стоматологии, которое посетили более двух тысяч специалистов отрасли Ставропольского края и республик Северного Кавказа.

«Дентима Минводы» Президент Ставропольской краевой стоматологической ассоциации Карен Караков торжественно открывает выставку

Участники выставки познакомились с новейшими достижениями науки, обменялись знаниями о переговорах и общении. Свою продукцию представили более сотни экспонентов — ведущих производителей и поставщиков стоматологического оборудования, материалов и инструментов из России и разных стран.

Деловая программа собрала более 50 спикеров, выступления которых затронули актуальные темы в стоматологии. Также состоялись заседание клуба эффективных менеджеров «КЭМ. Кавказ», круглый стол с главными врачами Северо–Кавказского федерального округа, форум «Мультидисциплинарный подход к пациенту», мастер-классы, лекции и практические семинары.

«Дентима Минводы» Стенд Ставропольской краевой стоматологической ассоциации

Организаторами данного мероприятия выступили Ставропольский государственный медицинский университет, Министерство здравохранения Ставропольского края, Стоматологическая ассоциация России, Ставропольская краевая стоматологическая ассоциация, международная выставочная компания MVK.

На торжественной церемонии открытия к участникам выставки обратился президент Ставропольской краевой стоматологической ассоциации, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии, доктор медицинских наук, академик Российской академии естественных наук, профессор, заслуженный врач РФ Карен Караков. Он отметил значимость события для отрасли в регионе и выразил надежду, что данное мероприятие станет постоянным в Ставропольском крае и принесет много пользы медицине, специалистам и обществу.

Также в церемонии приняли участие доктор медицинских наук, президент Стоматологической ассоциации России, декан стоматологического факультета и главный врач стоматологической поликлиники Казанского государственного медицинского университета, профессор Ринат Салеев; вице-президент Ставропольской краевой стоматологической ассоциации, главный врач ГАУЗ Ставропольского края «Городская стоматологическая поликлиника №1 Ставрополя, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Михаил Порфириадис; директор выставки «Дентима Минводы» Элла Габехадзе, главный врач ГАУЗ СК «Ессентукская ГСП», кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист стоматолог МЗ СК Фёдор Афанасов и другие.