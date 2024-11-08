Нью-Дели, 8 ноября, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Продолжив закупку нефти из России после февраля 2022 года, Индия оказала услугу всему миру, заявил министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури.

Александр Легкий / Global Look Press

На рынке в указанный период высвободилось 13 млн тонн нефти, и если бы она осталась без покупателя, это могло привести к скачку цен до 200 долларов за баррель, сказал Пури в интервью CNN.

«Если бы мы этого не сделали, мировые цены на нефть взлетели бы до 200 долларов за баррель. Так что, как видится, мы оказали всем услугу», — сказал Пури.

Сама российская нефть не подпадает под западные санкции, ограничивается лишь закупочная цена, и индийские компании это ограничение соблюдают, сказал министр.

Индию критиковали за закупки нефти в РФ, угрожали ввести санкции, но и европейские страны в тот же период активно закупали энергоносители в России на миллиарды долларов, отметил Пури.

В октябре 2024 года объём закупок Индией российской нефти несколько сократился, но это связано исключительно с конъюнктурой рынка, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, в июле вице-премьер Александр Новак сообщил, что Индия стала для России первым рынком по поставкам нефти, в 2023 году поставки выросли в 20 раз по сравнению с 2021-м. По итогам 2023 года Индия закупила около 90 млн тонн нефти, что составляет 40% всей потребности страны.

По данным за первые семь месяцев 2024 года, российский экспорт в Индию составил почти 40 млрд долларов, что на 13% больше, чем годом ранее. Россия сохраняет второе место по совокупному объему поставок, уступая только Китаю (61 млрд долларов).