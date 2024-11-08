Челябинск, 8 ноября, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Некоторое снижение инвестиционной активности в РФ наблюдается на фоне действия в стране высокой ключевой ставки Центрального банка (ЦБ), заявил вице-премьер России Александр Новак.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Сейчас с учетом высокой ключевой ставки видим некоторое снижение инвестиционной активности», — сказал он на Русском экономическом форуме в Челябинске.

Заместитель председателя правительства уточнил, что по результатам первых шести месяцев 2024 года рост инвестиций составил более 10%. При этом, как отметил Новак, по итогам всего 2024 года ожидается рост на уровне 7,8%.

Вице-премьер также подчеркнул, что правительство России продолжит деятельность по поддержке инвестиций и проектов.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября ЦБ России повысил ключевую ставку до 21%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк может дополнительно повысить ключевую ставку в декабре и планирует принимать решения исходя из поступающих данных об экономической ситуации в РФ.

31 октября председатель ЦБ заявила, что Банк России вынужденно перешёл к жёсткой денежно-кредитной политике (ДКП) через повышение ключевой ставки до 21%. По словам Набиуллиной, это стало новой ситуацией для российской экономики. Она также уточнила, что ужесточение ДКП является не прихотью, а неизбежной реакцией на сложившуюся экономическую ситуацию.

Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с ИА Регнум заявил, что Центробанк использует механизм повышения ключевой ставки, чтобы остановить кредитную подпитку инфляции. Он подчеркнул, что это необходимо сделать, чтобы недвижимость не дорожала так сильно и чтобы начал уменьшаться класс должников.